Sender gründet am 1. Mai neuen Bereich „Data & Innovation“, Themenfelder Data, Innovation und Strategie sollen im neuen Unternehmensbereich gebündelt werden.

Der Sender RTL zwei gründet den neuen Geschäftsbereich „Data & Innovation“, Johannes Ehrler wird Chief Data und Innovation Officer und berichtet in dieser Rolle direkt an Geschäftsführer Andreas Bartl. Neuer stellvertretender Bereichsleiter wird Sebastian Doppstadt (35), Leiter der Abteilung „Business Development & Strategy“.



„In einer immer komplexer werdenden Medienwelt sind tiefgehende, datenbasierte und konvergente Kenntnisse über die Zuschauer und Nutzer wichtiger denn je. Data ist far das neue Medienjahrzehnt zu einem entscheidenden strategischen Skill geworden, der neben Kreativität und Innovationsfähigkeit eine der wichtigsten Grundlagen für das Wachstum unserer linearen und digitalen Geschäfte darstellt. Ich freue mich sehr, mit Johannes Ehrler den Mann für diese bedeutende Aufgabe gewonnen zu haben, der mit seinem engagierten Team binnen kurzer Zeit die Data & Analytics - Kompetenz von RTL zwei auf ein neues Level gehoben hat”, so Bartl in einer Aussendung.Mit der Neuaufstellung soll die bereits vor zwei Jahren gestartete Forschungs- und Daten-Initiative des Senders weiter gestärkt werden. Im Mittelpunkt stehe dabei die Fortführung des Ausbaus der eigenen Dateninfrastruktur, so der Sender. Ziel sei es, im Zusammenspiel mit den bestehenden Geschäftsbereichen, Erkenntnisse als Basis für Entscheidungen zu generieren und datengestützte Produkte und Prozesse weiter zu entwickeln. Die entsprechenden Leistungen richten sich sowohl an die produktschaffenden Kreativen, die Marketing- und Digital-Kommunikatoren, als auch an den Vermarkter El Cartel Media.Des Weiteren wird die Abteilung „Business Development & Strategy“ unter der Leitung von Sebastian Doppstadt Teil des Unternehmensbereichs „Data & Innovation“. Zusätzlich zur bisherigen Verantwortung für neue Geschäftsmodelle und Startup-Kooperationen koordiniert die Abteilung ab sofort auch die Themen Innovation und Strategie bei RTL zwei und El Cartel Media. Neben der Förderung der Innovationskultur steht die Evaluierung, Umsetzung und der nachhaltige Betrieb neuer Geschäftsmodelle im Mittelpunkt – sowohl innerhalb der Abteilung als auch unterstützend für das gesamte Unternehmen. Zudem sollen die Strategien der einzelnen Unternehmensbereiche so aufeinander abgestimmt werden, dass alle Vorhaben erfolgreich auf die wichtigsten, übergeordneten Ziele einzahlen.