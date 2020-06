Das neue Film-, Broadcast- und Streaming-Studio in der Wiener Gösserhalle arbeitet unter anderem mit VR- und AR-Technologien und kann auch im Werbe- und Eventbereich eingesetzt werden.

Media Apparat, Habegger Austria und Lichtermacher haben in der Wiener Gösserhalle das Virtual Production Studio Vienna errichtet, das mit modernen Technologien neue Möglichkeiten im Film-, Streaming- und Eventbereich schaffen soll. Auf 5.200 Quadratmetern gibt es beispielsweise ein 270-Grad-Filmset, hochauflösende LED-Wände und Kamera-Tracking. "Das Virtual Production Studio Vienna bietet nicht nur Produktionsfirmen zahlreiche neue Möglichkeiten, sondern schafft auch eine neuartige Plattform für virtuelle Konferenzen, interaktive Produktpräsentationen oder 3D-Animationen“, erklärt Andreas Göltl, CEO bei Media Apparat.Mit Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Lösungen können Lichtverhältnisse korrigiert oder Tageszeiten simuliert werden. Mittels Kamera-Tracking in Echtzeit passt sich der Hintergrund physikalisch und perspektivisch korrekt an die Bewegungen davor an. „Durch die neue Medientechnologie in Verbindung mit einer interaktiven Gaming-Engine, Motion Capture und der Verknüpfung mit High-End Medienservern können neue Sets in Sekundenschnelle geschaffen werden. Mit dieser Kombination bieten wir damit völlig neue Möglichkeiten für den österreichischen, aber auch internationalen Markt“, erläutert Stefan Kürzel, CEO bei Lichtermacher. Tibor Fehle, CEO bei Habegger Austria, ergänzt: "Als internationaler Dienstleister im Bereich Event, Filmproduktion und Live Kommunikation haben wir jahrelange Erfahrung in der Inszenierung von unterschiedlichsten Produktionen. Im Virtual Production Studio Vienna bieten wir eine Studio-Umgebung, die extrem flexibel und schnell einsatzbereit ist.“