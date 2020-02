Ein knappes halbes Jahr, nachdem Puls 24 als News- und Live-Eventsender sein Programm aufnahm, präsentiert Senderchefin Stefanie Grois-Horowitz den ersten großen Programmausbau mit neuen Formaten.

Am 24. Februar startet "Life", ein neues, tägliches TV-Vorabend Magazin. Alina Marzi und Rene Ach begleiten gemeinsam mit den News-Anchors Alexandra Wachter und Werner Sejka die Zuseher von 17 bis 19 Uhr durch den Feierabend. Ebenfalls am 24. Februar startet Puls 24 eine Kooperation mit Discovery und bringt von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr spannende Dokumentationen.Ab 27. Februar lädt Puls 24 wie berichtet mit Rudi Fußis Satireshow zum wöchentlichen Late-Night-Talk mit prominenten Gästen. Neu und exklusiv im Programm ist auch XFL - die neue US-Profiliga, die jeden Samstag und Sonntag ab 19:30 Uhr ausgestrahlt wird.