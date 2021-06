Mit Sally Buzbee steht erstmals seit ihrer Gründung 1877 eine Frau an der Spitze der 'Washington Post'. Sie soll die Internationalisierung vorantreiben.

Es sind zwei der größten Fußstapfen in der amerikanischen Zeitungslandschaft, in die es zu treten gilt. Acht Jahre lang leitete Martin ­Baron die angesehene Washington Post, bevor er Anfang des Jahres in den Ruhestand trat. Als er sein Amt antrat, stand ein Fragezeichen über dem Weiterbestehen der Tageszeitung. Die Eigentümerfamilie wusste wirtschaftlich nicht so recht wie mit dem Blatt in der Digital-Ära Geld zu verdienen war und verkaufte die Hauptstadtzeitung schließlich 2013 um rund 250 Millionen Dollar an Amazon-Gründer Jeff Bezos. Sobald die gröbsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwunden waren, stand mit Donald Trump ein politischer Balanceakt für Baron vor der Tür. Der umstrittene damalige US-Präsident griff nicht nur mit Vorliebe Journalisten an, er sorgte auch innerhalb der Newsrooms für nie dagewesene Polarisierung.

AP-Urgestein

Bezos in Pension