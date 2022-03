Mit viral social club will Ex-TikTok-Mitarbeiterin Stefanie Hübel österreichischen Unternehmen und Brands mit Insiderwissen das Potenzial der Kurzvideo-App näherbringen.

"TikTok ist laut, bunt und mittlerweile in Österreich angekommen, aber irgendwie ist vieles noch unklar“, sagt Stefanie Hübel. Deswegen hat sie die neue Agentur viral social club gegründet. Mit viral social club will sie unter anderem heimische Unternehmen und Marken im Umgang mit der Kurzvideo-App beraten, und das mit Insiderwissen, denn sie war bis Jänner 2022 selbst knapp ein Jahr lang als Brand-Partnerships-Managerin bei TikTok in Berlin tätig.