30 Beschäftigte der Nachrichtenagentur sind nach derzeitigem Stand betroffen.

"Notwendiger Schritt"

Die Deutsche Presse-Agentur dpa strukturiert ihren englischsprachigen Dienst neu: Künftig soll dpa international nicht nur Meldungen eigener Reporterinnen und Reporter anzubieten, sondern darüber hinaus vermehrt Content von Partnern in die Dienste aufzunehmen.Mit der Neustrukturierung wird auch die Zahl englischsprachiger Korrespondenten und freier Mitarbeiter weltweit reduziert. Betroffen seien 30 Beschäftigte, teilt das Unternehmen mit. "Die Agentur reagiert damit auf die Tatsache, dass der Englische Dienst seit geraumer Zeit jährlich hohe Defizite verursacht", so die dpa in einer Aussendung.

Die Desk-Besatzungen in Berlin und Sydney, die sich bei der Produktion des täglich 24-stündigen Dienstes abwechseln, sind von den Einsparungen nicht betroffen. Einige der Korrespondenten - besonders in Asien und Afrika - sollen auch weiter für die dpa tätig sein, jedoch dem deutschsprachigen Dienst zuarbeiten.

"Diese Neuausrichtung ist ein notwendiger Schritt zur Sicherung unseres englischsprachigen Angebots und zur generellen Fokussierung unserer Auslandsberichterstattung auf die Themen, die unsere Kunden und Gesellschafter von uns zu Recht in hoher Qualität erwarten. Einschnitte sind immer schmerzhaft, besonders natürlich für die Betroffenen. Sie bieten zugleich aber die Chance, den Englischen Dienst in eine erfolgversprechende Zukunft zu führen", so dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.



Für den seit 1957 bestehenden Dienst schreiben rund 75 englischsprachige Journalistinnen und Journalisten auf allen Kontinenten.Er liefert täglich rund 200 Meldungen, Berichte und Features an dpa-Kunden weltweit, darunter Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Online-Portale. Auch Regierungen und Institutionen beziehen das journalistische Angebot, das rund um die Uhr von Redakteurinnen und Redakteuren an Desks in Berlin und Sydney produziert wird.