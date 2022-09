Fernsehsender Niederösterreich 1 (N1-TV), Schwechat-TV (SW1) und RT24 wurden vom Verlag übernommen.

„Ab sofort ist die NÖN eine Mediengruppe und tritt damit in ein neues multimediales Zeitalter ein“, so NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer: „Niederösterreich 1 (N1-TV) ist mit seinen Schwesternsendern SW1 und RT24 seit jeher der reichweitenstärkste niederösterreichische Privatsender. Er ist via Kabel und im Verbund mit R9 Regionalfernsehen auch via Satellit in ganz Niederösterreich und darüber hinaus empfangbar. Unter der Marke N1-NÖN TV werden wir diese guten Reichweiten mit der redaktionellen Stärke der NÖN verbinden; wir sind ja in Niederösterreich in allen Gemeinden und Regionen mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsent.“