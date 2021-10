Bezahlfernsehdienst baut sein Motorsport-Angebot mit der US-amerikanischen Rennserie weiter aus.

'Perfekte Ergänzung'

Die NTT Indycar Series ist eine Automobilrennserie aus den Vereinigten Staaten. Für die kommende Saison 2022 sind bereits 17 Rennen terminiert. Saisonstart ist am 27. Februar 2022 beim Grand Prix of St. Petersburg in Florida. Der Höhepunkt findet am 29. Mai 2022 bei der 106. Ausgabe der Indianapolis 500 (Indy 500) statt. Das Saisonfinale ist am 11. September 2022 auf dem Laguna Seca Raceway in Monterrey County, Kalifornien."Mit der NTT Indycar Series haben wir uns die exklusiven Rechte an der größten Motorsport-Serie in den USA gesichert, die auch in Europa eine große Fangemeinde hat. Die Rennserie ist eine perfekte Ergänzung für unser starkes Motorsport-Angebot", so Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland.