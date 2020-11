Nach mehr als 100 Jahren und der Pensionierung ihres Langzeit- Geschäftsführers Wolfgang Pfister wird die Murtaler Zeitung in den kommenden Wochen zu einem neuen Gratismedium der Regionalmedien Austria weiterentwickelt

Vom regionalen Vermittler zum regionalen Gestalter

Statt der Murtaler Zeitung erscheinen ab 2021 zwei Gratis-Wochenzeitungen der Woche Steiermark für die Bezirke Murtal und Murau. Diese werden in einer Auflage von rund 42.000 Stück von der Murtaler Zeitung GmbH verlegt werden.„Die Murtaler Zeitung ist eine Institution in der Obersteiermark, und dem werden wir mit dem bevorstehenden Neustart Rechnung tragen“, erklärt Christoph Hausegger, Geschäftsführer der Woche Steiermark. "Wir werden eine überzeugende Brücke bauen zwischen der bisherigen Tradition und einem frischen, neuen, integrierten Angebot für unsere Leserinnen und Leser sowie Kundinnen und Kunden." Auch der Chefredakteur der Woche Steiermark, Roland Reischl, ist überzeugt: "Mit unseren zwei neuen Gratis-Ausgaben der Woche werden wir die Menschen und die Unternehmen in der Obersteiermark in Zukunft punktgenau in ihren lokalen und regionalen Lebenswelten erreichen. Unsere Inhalte werden lokal und relevant, aktuell und zeitgemäß sein und künftig mit rund 42.000 Exemplaren mehr als dreimal so viele Haushalte wie bisher erreichen.""Als Regionalmedien Austria haben wir den Anspruch, in ganz Österreich von einem regionalen Vermittler zu einem regionalen Gestalter zu werden“, ergänzen die Vorstände der Regionalmedien Austria AG Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan. „Der Relaunch der Murtaler Zeitung als breites RMA-Gratismedium mit unseren zahlreichen erfolgreichen Medien- und Service-Angeboten ist ein wichtiger weiterer Schritt auf diesem Weg."