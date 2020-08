Meilenstein: Dachgleichenfeier am ORF-Campus

Nach der Grundsteinlegung im Februar konnte der ORF nun die Dachgleiche des Neubaus feiern, in dem nach Fertigstellung Ö1, Ö3 und der multimediale Newsroom untergebracht werden sollen.

Auf einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern entsteht auf dem Küniglberg der neue ORF-Campus, der nun, nach einer kurzen Pause der Bauarbeiten aufgrund der Corona-Krise, die geplante Gebäudehöhe erreicht hat. Das nahm der ORF zum Anlass für eine Dachgleichenfeier. Der Grundstein für den Neubau wurde im Februar an Stelle der Ende 2019 abgetragenen ehemaligen Werkstättenhalle gelegt und soll in Zukunft Radio Österreich 1, Hitradio Ö3 und den Multimedialen Newsroom beheimaten. "Der ORF-Mediencampus nimmt Gestalt an. Die Errichtung der Neubauten für Ö1, Ö3 und den Multimedialen Newsroom schreitet wie geplant voran", sagt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. "Das Gesamtprojekt befindet sich zeitlich wie wirtschaftlich im Plan. Wir schaffen mit dem ORF-Mediencampus die technologischen und räumlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des ORF vom Public Services Broadcaster zur Public Service Plattform.“



ORF/Roman Zach-Kiesling

Pius Strobl, Projektleiter ORF-Medienstandort, fügt hinzu: "Die Erreichung der absoluten Gebäudehöhe und damit der Dachgleiche ist ein wichtiger Meilenstein des ORF-Medienstandortprojektes. Es freut mich, dass wir den Baubetrieb, trotz der Unterbrechung während der Corona-Krise, sowohl im Bereich des Neubaus als auch der zu sanierenden Objekte unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen rasch wieder aufnehmen konnten und es dadurch zu keinen wesentlichen Verzögerungen in den Zeitplänen gekommen ist." Auf Basis des Konsolidierungsbeschlusses des ORF-Stiftungsrats (2014) wird das ORF-Zentrum auf dem Wiener Küniglberg zu einem multimedialen ORF-Mediencampus weiterentwickelt, in dem alle Wiener ORF-Standorte zusammengeführt werden.