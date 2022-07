um bereits siebenten Mal in Folge führt Nehammer das Medienpräsenz-Ranking an.

Wahlen im Herbst verstärken Präsenz von Bundespräsident Van der Bellen und Landeshauptmann Platter.

Bundeskanzler Karl Nehammer war im Juni der medial präsenteste Politiker Österreichs. Das zeigt das aktuelle APA-Comm Politik-Ranking, das monatlich die Berichterstattung von 15 österreichischen Tageszeitungen analysiert. Zum bereits siebenten Mal in Folge führt Nehammer das Medienpräsenz-Ranking mit 752 Beiträgen an, gefolgt von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Die Grünen), die mit 653 Beiträgen auf Platz 2 liegt.

Gas-Lieferstopp mit großem medialen Echo