Am Arbeitsplatz andere Gründe vorschieben, um psychische Gesundheitsprobleme nicht zugeben zu müssen? In einer von YouGov im September 2021 durchgeführten Umfrage gaben 46 Prozent der Befragten an, dies schon einmal getan zu haben. Mit ihrem psychischen Leiden stoßen Erkrankte in der Gesellschaft häufig auf Unverständnis. Drei Studierende machen mit einem Social Stunt auf dieses Problem aufmerksam.

"Mach mal" lautet der Titel des knapp zweiminütigen Spots zum Thema Depression. Mit dem zugehörigen Konzept haben Christoph Amort, Patricia Neuhauser and Christoph Platzer, drei Filmstudierende der FH Salzburg, vor einem halben Jahr den Christian-Köster-Förderpreis der Deutschen Werbefilmakademie (DWA) gewonnen. Mithilfe der Filmproduktion Soup aus Berlin konnten die Studierenden aus Salzburg den Spot drehen und fertigstellen. Nach seiner Premiere bei der Verleihung des Deutschen Werbefilmpreises in Hamburg, läuft er seit dem 28. April auch in Kinos der Städte Hamburg, Berlin und München.



