Das 'Beach Magazin 2021'

Rechtzeitig vor dem A1 CEV BeachVolley Nations CupVienna am Wiener Heumarkt erscheint das neue 'Beach Magazin' am 14. Juli 2022 wieder im PPH Media Verlag.

Unter der Leitung von Verlagsleiter Georg Peter, Herausgeber Martin Distl und in Zusammenarbeit mit der Acts Sportveranstaltungen GmbH wurde das 2014 gelaunchte Magazin-Projekt heuer um sommerlichsportliche Lifestyle-Inhalte ergänzt und die Distribution im Lifestyle-Bereich verstärkt. So wird das neue "Beach Magazin 2022" in Kooperation mit den Marken "Woman" und "Weekend" einer Teilauflage dieser beiden Magazine – mit Schwerpunkt Ost-Region – im Umfang von 100.000 Stück beigelegt. Das Magazin soll bereits im Vorfeld des Events Lust auf Sport, Fitness und Sommer machen sowie für Spannung und Stimmung in der Arena sorgen, wenn zwischen 2. und 7. August 2022 die besten Beachvolleyball-Nationen Europas um einen begehrten Platz auf dem Podium kämpfen.