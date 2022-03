In Deutschland ist die Vokabeltrainer-App bereits stark vertreten, hierzulande kann sie seit 2. März heruntergeladen werden. Das Kurier Medienhaus hält eine Beteiligung.

Bereits 250.000 Nutzer lernen mit phase6 Vokabeln, mit dem Österreich-Start der App dürfen es bald mehr werden. Die fachdidaktisch aufbereiteten Inhalte bauen darauf auf, dass jene Vokabeln, die noch nicht so gut verinnerlicht sind, in der App entsprechend öfter ausgespielt werden – bis sich der Lernerfolg einstellt und die Vokabeln im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Verfügbar sind Vokabelsammlungen für 19 Fremdsprachen.

Den Marktstart hierzulande verdankt phase6 dem Kurier Medienhaus, welches seit Jänner 2021 eine Beteiligung an der App hat. Anlässlich des Launches in Österreich wurden Kooperationen mit führenden Schulbuchverlagen, wie beispielsweise dem öbv (Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG) und dem Verlag HPT (Verlag Hölder-Pichler-Tempsky GmbH), abgeschlossen.