"Mit unserem neuen 'Träum dein Wien – Das Magazin' bieten wir eine Mischung aus aktuellen Berichten über neue, innovative Lösungen, Porträts von Menschen und Unternehmen aus Wien, die sich für die Umwelt einsetzen, sowie praktischen Tipps und Tricks dazu, wie man selbst ein Stück weit umweltbewusster leben kann", freut sich Chefredakteurin Nikki Gretz-Blanckenstein.

'Träum dein Wien – Das Magazin' erscheint erstmals am 16. September 2020 kostenlos als Beilage der bz-Wiener Bezirkszeitung in einer Auflage von 560.000 Stück. "Wien ist eine wunderschöne Stadt. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass es so bleibt. 'Träum dein Wien' ist ein kleiner Beitrag dazu", so bz-Geschäftsführer Gerhard Riedler.