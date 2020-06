Noch bis 31. Juli können sich Medien für Zuschüsse von bis zu 80 Prozent bewerben.

Dabei sollen Multimediaprojekte in den Bereichen Fernsehen, Radio, Online und Printmedien im Zeitraum 2020 bis 2021 gefördert werden. Jene Förderungen sollen laut Aussendung darauf abzielen, die Bürger mit "unparteiischen und sachlichen Informationen über das Europäische Parlament (EP) zu versorgen und die Auswirkungen und die Relevanz der Maßnahmen des EP und der EU auf das tägliche Leben der Menschen aufzuzeigen".Den Zuschussempfängern will man "völlige redaktionelle Freiheit" einräumen, wie die Verantwortlichen betonen - um eine "unparteiische, ausgewogene und offene Debatte" sicherzustellen. Die Reichweite, das Publikum und die Wirkung des Projekts sind Schlüsselkriterien für die Vergabe der Zuschüsse. Alle Projekte sollten multimedial sein und eine Strategie für die Online-Verbreitung in der Anwendung skizzieren.