Ab 1. März wird Leschek - sie kommt von Netflix - Programmgeschäftsführerin des größten deutschen Privatsenders.

Leschek, sie begann ihre Karriere bei ATV und arbeitete später auch in der Unterhaltungsabteilung des ORF, ist künftig für das Programm von RTL und auch jenes des Streamingdienstes RTL+ verantwortlich. Zuletzt war sie (seit Herbst 2021) Director Unscripted & Docs bei Netflix und dort für den deutschsprachigen Raum, Zentral- und Osteuropa zuständig.



Für Inga Leschek ist es auch eine Rückkehr zu RTL Deutschland. Bis Oktober 2021 war sie Geschäftsführerin der Produktionsunternehmen RTL Studios (vormals Norddeich TV) und 99pro media, die sie ab 2020 zusammenführte. Unter ihrer Leitung entstanden unter anderem Formate wie "Ninja Warrior" (RTL), "Guidos Deko Queen" (VOX) oder "Are you the one?" (RTL+). Leschek kam 2013 von der Produktionsfirma Tresor TV, die sie seit 2005 als Geschäftsführerin in Österreich und seit 2010 in Deutschland leitete.