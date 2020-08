Auch in diesem Jahr vergibt der Österreichische Journalistinnenkongress den Preis in drei Kategorien. Für die MedienLÖWIN in Gold wurden Barbara Haas (Wienerin), Dodo Roščić (ORF) und Petra Stuiber (Der Standard) nominiert.

Die nominierten Goldenen MedienLÖWINNEN

"Wie Frauen von der Transformation profitieren"

Die Goldene MedienLÖWIN zeichnet seit Jahren Medienfrauen aus, die durch ihr bisheriges Schaffen, ihre Kreativität und ihre Vorbildfunktion andere Frauen motivieren, sich in der Medienbranche zu engagieren und durchzusetzen. Gerade in der Corona-Krise sei es wichtig, "Frauen Vorbilder zu geben, die sich durch ihre Arbeit, ihre Herangehensweise an Problemlösungen und ihr unermüdliches Engagement hervortun", heißt es in einer Aussendung des Journalistinnenkongresses.Nach ihrem Publizistik-Studium schnupperte sie in Jus und Volkswirtschaft, schrieb für die Kleine Zeitung und Österreich bis sie 2014 bei der Styria die Leitung der Wienerin übernahm. Sie etablierte ein crossmediales Marken-Magazin mit Profil, gesellschaftspolitischer Relevanz und Meinung. Sie ist nicht mehr nur Journalistin, sie ist Führungskraft und zeigt in dieser Rolle viel menschliches Gespür, Vertrauen sowie kompromisslose Kommunikation in alle Richtungen.Die studierte Germanistin entwickelt seit Jahren Konzepte zum Thema Gender beim österreichischen öffentlich-rechtlichen TV. Sie ist Teil der ORF-Frauen-Task-Force. Schon für das von ihr mitentwickelte Format "Taxi Orange", das sie auch moderierte, musste sie Frauenfeindlichkeiten en masse aushalten, was sie in keiner Weise davon abhielt und -hält, unermüdlich dafür zu kämpfen, dass sich ein gendergerechter Umgang in den Köpfen der Zuseher verankert.Sie hat Publizistik und Theaterwissenschaft studiert sowie bei vielen namhaften Printmedien ihr Schreibtalent unter Beweis gestellt. Seit 2018 ist sie stellvertretende Chefredakteurin beim Der Standard und wird gerne in Diskussionsformate geladen. Daneben hat Stuiber Bücher etwa über die Kopftuchdiskussion und die Habsburger geschrieben.Wer von den drei Nominierten in diesem Jahr die Goldene MedienLÖWIN nach Hause tragen darf, entscheiden jetzt 77 prominente Medienmenschen mit ihren Votings.So lautet der Titel der diesjährigen Konferenz, die am 4. November im Haus der Industrie in Wien abgehalten wird. Falls wir Covid-19-bedingt weniger Besucher zugelassen werden, sollen sowohl der Kongress als auch die Workshops per Video-Stream zur Verfügung stehen. Neben der Goldenen MedienLÖWIN wird jährlich auch die Silberne MedienLÖWIN an einen redaktionellen Beitrag vergeben, der sich mit der Situation oder Lebenswelt von Frauen kritisch und realitätsnah auseinandersetzt. Die jüngste Auszeichnung – der MedienLÖWE – wird an eine Redaktion oder ein Journalistinnenteam vergeben, das sich durch besonders frauenfreundliche, frauenunterstützende und -stärkende Aktionen auszeichnet.Seit Beginn stellt die Industriellen Vereinigung ihre Räumlichkeiten in Wien für den Kongress zur Verfügung. Organisiert werden der Kongress und die Verleihung der MedienLÖWINNEN von Club alpha - Frauen für die Zukunft und der mrk diversity management gmbh. Unterstützt werden die Veranstalterinnen jeweils von Kooperationspartnern wie WKO, POLAK, Münze Österreich, Siemens sowie zahlreichen Medien.Im vergangenen Jahr holte sich Corinna Milborn die Goldene MedienLÖWIN.