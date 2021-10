Julia Pabst/Journalistinnenkongress

Die Gewinnerin der goldenen Medienlöwin 2020 ging an Petra Stuiber.

Unter dem Titel 'It’s the Economy, Ladies! Ohne Göld ka Musi' findet heuer der 23. Österreichische ​Journalistinnenkongress statt.

Der Titel des 23. Journalistinnenkongresses soll andeuten, dass Frauen durch die Corona-Pandemie das Nachsehen haben. Die Ökonomie zieht zwar wieder an, in den Führungsetagen und an der wirtschaftlichen Situation von Journalistinnen ändere das jedoch wenig. "It’s the Economy, Ladies!" soll die Anerkennung der Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit sein.





Unter diesen Vorzeichen wird der 23. Österreichische Journalistinnenkongress am 10. November 2021 dem Thema Wirtschaft seine Aufmerksamkeit schenken. Dazu gehört die Anzahl der Frauen in Wirtschaftsredaktionen ebenso wie die Diskussion über eine faire Medienförderung. Die Finanzierung von innovativen Medienprojekten wird Thema sein sowie die Gehaltstransparenz in Medienunternehmen oder die persönliche finanzielle Situation von Medienfrauen. Die Breakout Sessions und Tischgespräche mit den Living News – moderiert von den YoungStars – sollen das Kongressprogramm abrunden.

