Puls 4 / Gerry Frank

Unternehmer Philipp Maderthaner, 41, verlässt das Investor:innenteam der Puls-4-Show "2 Minuten 2 Millionen".

Der Agentur-Chef (Campaigning Bureau) zieht sich - zusammen mit Leo Hillinger und Felix Ohswald - als Investor aus der Puls 4-Show '2 Minuten 2 Millionen' zurück. Der Sender will sein Erfolgsformat anlässlich der zehnjährigen Bestehens neu aufstellen.

" Ich bleibe großer Fan des Formats und war extrem gerne für zwei Staffeln dabei. Dieses Jahr sollen wieder meine eigenen Unternehmen und Projekte im Vordergrund stehen. Ich habe viele neue Ideen, die ich in Angriff nehmen will", so der Gründer des Campaigning Bureau zu seinem Rückzug aus dem TV-Format gegenüber Brutkasten. Mit Maderthaner verlassen Star-Winzer Leo Hillinger und GoStudent-CEO Felix Ohswald die Show. Hillinger etwa begründet seinen Abgang mit der Angst "inflationär" zu werden. Er war nach Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner (dieser bleibt) der längstdienende Investor beim Format.