Verband Österreichischer Zeitungen und Gewerkschaft haben sich geeinigt.

Die Gehälter für Journalistinnen und Journalisten sowie für kaufmännische Angestellte in Zeitungsbetrieben werden um 8,6 Prozent angehoben. Darauf haben sich der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und die Gewerkschaft GPA geeinigt, wie der VÖZ der APA bestätigte. Die Erhöhung tritt für Journalisten mit 1. Juni, für kaufmännische Angestellte mit 1. April in Kraft. Das Ergebnis entspricht der Vorjahresinflation, die als Verhandlungsbasis herangezogen wurde. Bereits Ende Jänner hatten sich die Verhandlungsteams auf 6,7 Prozent Plus für Journalist:innen geeinigt dazu auf eine Einmalzahlung von 500 Euro. Die GPA hatte dem Vernehmen nach damals jedoch ihre Zustimmung verweigert.