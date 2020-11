Der Digitalchef des Kurier und Mitglied der Chefredaktion spricht über deutliche Reichweitenzuwächse trotz Paywall, diverse Infights und Emotionalitäten auf Twitter und (sehr persönlich) ob er zur ORF-Generaldirektorenwahl antreten wird.

HORIZONT: Sie sind seit zwei Jahren Mitglied der Chefredaktion und Leiter der Digitalredaktion. Wie fällt das Fazit aus?

Richard Grasl: Wir haben einiges an den Strukturen und Arbeitsweisen der Mitarbeiter verändert und so für den Bereich, den ich verantworte, ein sehr ordentliches Wachstum hingelegt. Wir leben im Kurier von einer enorm innovationsfreudigen Struktur, die von Geschäftsführer Thomas Kralinger und Chefredakteurin Martina Salomon auch ermöglicht und erwartet werden.



Vor zwei Jahren gab es ein eigenes Online-Team und die Printmannschaft mit ihren Ressorts, die stark voneinander getrennt agiert haben. Das waren zwei Welten. In zwei, drei Schritten haben wir diese integriert, die Grenzen durchlässig gemacht respektive aufgehoben und ganz konsequent auf das Prinzip mobile first gesetzt.Früher haben wir in den Morgensitzungen zu 95 Prozent über Print und den Blattspiegel gesprochen. Da war Online kein Thema. Mittlerweile beginnen wir diese bewusst mit der Analyse der Onlinezahlen des Vortags und überlegen uns, was wir wann bringen können. Wir denken die Themen nicht mehr in Kanälen, sondern in Geschichten.Kurier.at ist ein guter Begleiter für viele Menschen geworden. Wir legen Wert auf Aktualität und Geschwindigkeit, aber auch auf Qualität und Tiefgang. Durch Ibiza, die Nationalratswahlen und dann Corona konnten wir viele User gewinnen, weil das Interesse an Nachrichten an sich gestiegen ist. Die User haben bemerkt, dass sie ein schnelles, verlässliches und informatives Service erhalten. Und wir haben einen Relaunch der Site vorgenommen, die nun übersichtlich in der Optik aber auch technisch fehlerfreier ist.Wir haben natürlich mit einem Einbruch gerechnet. Wenn du die besten Geschichten hinter eine Paywall stellst ist es nur logisch, dass die Reichweite sinkt. Wir hatten sicherlich das Glück die Paywall in Zeiten von sehr großem Nachrichteninteresse gestartet zu haben – und nicht in einer Sauren-Gurken-Zeit. Daher konnten wir die Reichweite trotz Paywall sogar massiv ausbauen.Das war am Anfang natürlich zach, wie man auf wienerisch sagt, aber gestaltet sich mittlerweile sehr zufriedenstellend mit bis zu 50 und 70 Neuanmeldungen an Spitzentagen.Die Churn-Rate ist für mich überraschend niedrig – die ist aus Erfahrungen anderer Medien üblicherweise höher. Wir analysieren dabei auch sehr genau, wie diese User sich verhalten.Wir entscheiden sehr genau, was hinter die Paywall kommt und analysieren, welche Storys gut konvertieren. Ein richtiger Aboerfolg war etwa die Berichterstattung über den Untergang der Commerzialbank im Burgenland, wo wir als eines der ersten Medien die Tragweite erfasst und umfassend berichtet haben. Wenn etwas gut konvertiert, steigen wir in dieses Thema natürlich noch tiefer und umfassender ein.Nein, die Vertikalstrategie ist die Richtige. Die Futurezone wäre nicht so erfolgreich, wenn sie in der kurier.at-Plattform integriert wäre. Natürlich verschränken wir die Marken und bringen von der großen Hauptmarke Traffic zu den anderen Marken – aber als eigenständige Plattformen. In diese Vertikalisierung werden wir weiter investieren: Eines der nächsten Projekte ist, die Themen der Kurier-Erfolgsmarke "freizeit" stärker zu digitalisieren, die ein eigenes Angebot werden soll.Auf einer Plattform gibt es nun Mal eine beschränkte Anzahl an sichtbaren Inhalten und Geschichten. Daher lautet für uns die richtige Strategie mehrere Plattformen zu bauen, die von der Hauptmarke gestützt werden.Eine gewisse Form der Zusammenarbeit kann sinnvoll sein – vor allem was Technologie, Analyse und Content Management System anbelangt. Aber die inhaltliche Strategie baut auf zwei redaktionell getrennten Marken.Ich denke, dass es einer der Treiber sein wird – auch wenn ich durchaus noch Luft nach oben orte und ich mir mehr online noch Videocontent wünschen würde. Das ist eines der Ziele der nächsten Expansions-Phase.Man punktet sicherlich nicht als die 17. Plattform, auf der eine Pressekonferenz der Regierung übertragen wird. Es braucht USP-Content – erklärende Videos, etwa wie ein Corona-Impfstoff funktioniert, diese performen sehr gut. Darüber hinaus arbeiten wir derzeit sehr stark am Aufbau von animierter Grafik für den Videocontent. Das wird Userseitig als auch von der Werbewirtschaft stark nachgefragt.Ja, und das ist auch nicht unser Ziel. Dafür gibt es viele Anbieter die das schneller, besser und verlässlicher können. Aber wir können Inhalte bieten, die es dort nicht gibt: Erklärstücke, Interviews aus unserem Stadtstudio Pods & Bowls aber auch Kurzkommentare der Redaktion. Für Video als auch auch Audio, wo wir mit Podcasts bereits sehr viel experimentiert haben, werden wir demnächst unsere Strategie nachschärfen.Klar in Richtung Qualität und Exklusivität.Ja, etwa den Podcast „Blöde Frage“, den wir bewusst an junge Menschen gerichtet gestartet haben. Der hat nicht so funktioniert als dass sich der Aufwand rechnen würde – mag es an der Machart gelegen haben oder dass man Junge schlicht nicht dafür gewinnen kann. Aber: Wir haben es versucht, evaluiert und dann wieder beendet. Diese Kultur braucht es, das ist es, was Geschäftsführung und Chefredaktion auch fördert.Wir bieten ja das Vertical k.at, das sich bewusst mit speziell zugeschnittenem Angebot an junge User wendet. Aber ja, das ist eine verdammt schwierige Frage, weil wir als Medium mit YouTube, Instagram und TikTok konkurrieren.Ich sehe Social Media primär als Marketingplattform. Daher würde ich dort auch keine Inhalte verschenken. Aber die Masse, die sich dort aufhält, muss man versuchen zu ködern und auf ein Angebot des Medienhauses zu bringen.Wir werden auf Twitter als Kurier ja immer wieder sehr stark kritisiert. Die Überlegung ist das geschehen zu lassen oder mit Argumenten zu kontern. Ich bin jemand, der durchaus das Gespräch und den Austausch sucht, auch wenn das zu Konfrontationen führt. Das ist keine Markenstrategie, sondern der Versuch, hier argumentativ dagegenzuhalten – was zugegebenermaßen sehr schwierig ist. Wenn es sehr untergriffig wird schreibe ich auch direkte Nachrichten und versuche, emotional abzukühlen und inhaltlich zu debattieren.Er war wie gewohnt sehr untergriffig, also habe auch ich so reagiert. Mir tut das dann aber auch wieder leid, und daher habe ich es gelöscht. In seinem neuen Bestseller schreibt Prof. Johannes Huber, dass man Aggressivität nicht mit Aggresivität beantworten soll. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und das könnten viele auf Twitter auch tun. Man sollte die Emotionen entgiften.Überhaupt nicht. Wir haben ein sehr gutes Redaktionsklima in dem Dinge auch diskutiert und angesprochen werden – entweder in der Sitzung oder in Einzelgesprächen. Bei dieser Geschichte gab es ein Missverständnis zwischen den Tagesverantwortlichen und dem Ressort. Dann ist mir zudem blöderweise in dieser Geschichte ein inhaltlicher Fehler unterlaufen – dazu stehe ich auch. Dann gab es eine Diskussion, aber keinen Aufstand. Dass der „Falter“ das gerne gesehen hätte glaube ich schon.Ich habe wie eben beschrieben eine wirklich gute Situation und höchst spannende Aufgabe hier im Kurier. Mir macht es auch enorm Spaß, wieder im Journalismus tätig zu sein. Daher ist das gar kein Thema, ich sehe überhaupt keine Veranlassung für eine Kandidatur. Außerdem hat man mir hier in der für mich aller schwierigsten Lebenssituation eine Chance gegeben, und das vergesse ich den handelnden Personen und allen hier im Kurier nie. Was mich aber schon freut: Mittlerweile ist doch sehr vieles, was ich bei meiner ORF-Kandidatur ins Konzept geschrieben habe, wahr und auch realisiert worden. Das ist im Nachhinein eine ganz nette Bestätigung.Man muss nach diesen fünf Jahren schauen was vom Versprochenen auch eingetroffen ist, wie der ORF dasteht und wohin er sich weiterentwickeln soll. Dafür braucht es einen transparenten und kompetitiven Wettbewerb der besten Ideen um die Zukunft des ORF, den ich mir für das Unternehmen wie schon 2016 wünschen würde. Dann soll der Stiftungsrat entscheiden, welches Konzept inhaltlich für den ORF am besten ist.