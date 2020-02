Termine: HORIZONT Wochenvorschau 8/2020

Die 8. Kalenderwoche 2020 von 17. bis 23. Februar bietet lukrative und dunkle Seiten von Sport und Medien, die ÖAK & mehr

Am Mittwoch wird die „harte Währung“ von Print auf den aktuellen Kurs gebracht: Die ÖAK legt ihre Auflagenbilanz für 2019 vor. Neu dabei sind Addendum und carpe diem. Die zuletzt veröffentlichte Korrekturliste zum ersten Halbjahr 2019 kann der ÖAK zum Kompliment gereichen: Darin mussten nur sechs kleinere – von 208 gewerteten – Medien Zahlen anpassen, und das großteils nur wegen Kategorie-Irrtümern (etwa Gratisverteilung statt Gratisentnahme).

ÖAK Jahresschnitt 2019, 19. Februar, 10:00 Uhr, Daten nach Veröffentlichung unter oeak.at

Sportliche Zielsetzung

Nach der generellen Werbebilanz vor zwei Wochen präsentiert das Focus-Institut am Dienstag nun seine Bilanz zum Sponsoring im Jahr 2019, inklusive Bewertung einzelner Sportarten, Sportler, Marken, Regionen und Medien sowie einer Daten-Gegenüberstellung von Sponsoring und klassischer Werbung. Neben den Experten Klaus Fessel und Marcel Grell wird auch Raiffeisen-Marketingdirektor ­Leodegar Pruschak zum Thema referieren.

Sponsormarkt Österreich 2019, 18. Februar, 10:30 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, Anmeldung unter office@focusmr.com

Dunkle Medaillenseite

Am Dienstag dominiert im Presseclub Concordia der Sport: Nach der Präsentation der Sponsoring-Bilanz (siehe Termin oben) erörtern mit Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek der Sportjournalist Johann Skocek und Nicola Werdenigg, die Missbrauch im ÖSV im Jahr 2017 zum Thema machte, wie sich im Spannungsfeld zwischen Sportstars, Verbänden und Fans ein journalistisch-ethisches Gleichgewicht finden lässt.

Ethik im Sport(-Journalismus), 18. Februar, 18:30 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, Anmeldung unter anmeldung@presserat.at

Data statt blöd fragen

In einer eintägigen „Power-Konferenz“ will der Konferenzveranstalter Marketing on Tour Marketern alles vermitteln, was sie in Sachen KI und datengetriebenem Marketing für sich nutzen können. Nicht zuletzt bedeute datenbasiertes Marketing schlüssige faktenbasierte Antworten auf „alle blöden Fragen“, die Marketer sich bisweilen zur Wirkmächtigkeit ihrer Maßnahmen gefallen lassen müssten, wird für den Event geworben.

KI Marketing Day, 18. Februar, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Schloss Wilhelminenberg, Savoyenstraße 2, 1160 Wien, Info und Tickets um 249 Euro unter marketing-on-tour.de/veranstaltungen



Preise plus Prinz

Die LGT Bank, laut Eigendefinition „Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein“, vergibt wieder ihre mit insgesamt 6.000 Euro dotierten jährlichen Medienpreise für Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung. Überreicht werden die Preise zudem von S. D. Prinz Philipp von und zu ­Liechtenstein höchstselbst in seiner Eigenschaft als LGT-Chairman.

LGT-Medienpreise, 19. Februar, 18:00 Uhr, Stadtpalais Liechtenstein, Bankgasse 9, 1010 Wien, mit ­Einladung, Info unter ­lgt.at/de/engagement/­sponsoring

Streifenweise Wien

Die Vienna Film Commission als vermarkterischer Brückenkopf der Stadt zur nationalen und internationalen Filmbranche zieht mit Geschäftsführerin Marijana Stoisits und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler Bilanz über die Erfolge des vergangenen Jahres und benennt die Ziele für das laufende, bereits elfte Jahr ihres Bestehens.

Jahrespressekonferenz Vienna Film Commission, 17. Februar, 10:00 Uhr, Juwel Wien, Mediatower, Taborstraße 1-3, 1020 Wien, Anmeldung unter office@viennafilmcommission.at

Wahlkampf-Nachhall

Zur Unterlassungsklage der ÖVP gegen den Falter wegen der Berichte über angeblich zielgerichtete Budget-Überschreitungen im letzten Wahlkampf findet am Donnerstag die öffentliche Verhandlung statt.

Verhandlung Unterlassungsklage ÖVP gegen Falter, 20. Februar, 13:00 Uhr, Handelsgericht Wien, Saal 1810, Marxergasse 1a, 1030 Wien

Bitterer Jahrestag

Am Freitag jährt sich der Mord an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova zum zweiten Mal.