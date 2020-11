Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland, spricht im HORIZONT-Interview über den 200.000 Kunden, Auswirkungen der Covid19-Pandemie, Synergieeffekte durch Canal+ und die Entwicklung im Jahr 2201.

HORIZONT: HD Austria hat letztens den 200.000 Kunden in Österreich begrüßt. Welches Potenzial sehen Sie noch in den kommenden Jahren?

Martijn van Hout: Die wirklich gute Nachricht ist, dass die Bereitschaft der Konsumenten, für Fernseh-Inhalte und zusätzliche Features etwas mehr zu bezahlen, Jahr für Jahr steigt. Wie die Entwicklungen zum Beispiel auch bei Netflix und Disney+ zeigen, ist der Markt hier bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir sind weiterhin auf Wachstum ausgerichtet und sehen großes Potenzial in Österreich.





Inwiefern ist Covid19 bei der Entscheidung für HD Austria ein Thema g