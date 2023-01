Die deutsche Wochenzeitung 'Die Zeit' weitet ihr Österreich-Engagement mit einem wöchentlichen Newsletter aus.

So erscheint ab sofort jeden Freitag "Gemischter Satz". Darin soll "Aktuelles, Bemerkenswertes oder Beiläufiges aus Kultur, Politik und Alltag" geboten werden, verspricht die stv. Leiterin des Wiener Zeit-Büros Christina Pausackl in einer Aussendung. Zu Wort kommen auch Autorinnen wie Eva Menasse, und Christian Seiler wird "kulinarischen Eskapismus" beisteuern. Zudem erscheint die Printausgabe der Zeit in Österreich mit regelmäßigen Titelgeschichten. Und: Neben drei Seiten wöchentlicher Berichterstattung werden auf einer vierten Unterhaltungsseite künftig prominente Personen zu Wort kommen.