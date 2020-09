Nana Siebert, stellvertretende Chefredakteurin beim 'Standard', spricht mit HORIZONT über Frauenquoten, angelernte Selbstzweifel und die nächste Generation von Journalistinnen, die eben nicht mehr so brav ist.

Schon viele Frauen in der Geschichte haben sich hier den Kopf gestoßen, an der „gläsernen Decke“. Eine zumeist unsichtbare Barriere, die Frauen im mittleren Management verharren lässt, ihnen den Eintritt in die Chefetage versperrt. HORIZONT hat Nana Siebert, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Der Standard, gefragt, wie der wortwörtliche Durchbruch in die Führungsriege gelingen kann - und was einen dort erwartet:



Die Frage ist, ob es die gläserne Decke für Frauen in dieser Form überhaupt noch gibt. Unsere Etat.at-Redaktion hat Anfang des Jahres recherchiert und datenmäßig erfasst, wie es aktuell um die Geschlechter-Zusammensetzung in österreichischen Medien bestellt ist. Wenn man in die Chefredaktionen schaut, dann gibt nach wie vor keinen weiblichen Überhang und auch noch keine 50-50-Verteilung auf dem heimischen Medienmarkt. Aber: Ganz so arg wie noch vor einigen Jahren sieht es jetzt glücklicherweise auch nicht mehr aus. Besonders, wenn man noch die Chefredakteurinnen von Lifestyle-Titeln und TV-Journalistinnen einbezieht, zum Beispiel Corinna Milborn als Info-Chefin bei Puls 4. Betrachtet man die „nächste Decke“, also die Ressortleitung, ist es um die Frauenquote auch gar nicht mehr so schlecht bestellt – insbesondere im Vergleich zu der Situation vor noch etwa fünf oder gar acht Jahren.So traurig das auch sein mag, aber ein großes Hindernis ist es wahrscheinlich immer noch, Kinder zu bekommen. Das kann nach wie vor eine Karrierebremse sein. Die muss nicht unbedingt von außen auferleg