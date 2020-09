Leila Al-Serori war mit der 'SZ' an der Aufdeckung der Ibiza-Affäre beteiligt. Mit HORIZONT spricht sie über Frauen im Investigativjournalismus und politische Berichterstattung in Österreich und Deutschland.

Diese Story ist in der Ausgabe 34-35/2020 des HORIZONT erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken.



Am 17. Mai 2019, Punkt 18:00 Uhr, veröffentlichten die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel das mittlerweile berühmt-berüchtigte Strache-Video. Der Rest ist Geschichte. Leila Al-Serori schreibt seit 2016 im Politik­ressort der SZ über Österreich und war Teil des Investigativteams, das die Ibiza-Affäre aufdeckte. Im HORIZONT-Interview berichtet sie über besondere Herausforderungen als Frau im Investigativjournalismus und die Unterschiede in der politischen Berichterstattung zwischen Österreich und Deutschland.



HORIZONT: Welchen Stellenwert nimmt investigativer Journalismus in der Medienbranche eigentlich ein?

Leila Al-Serori: Für die Süddeutsche Zeitung ist der Investigativjournalismus in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, auch als Alleinstellungsmerkmal zu anderen Tageszeitungen. Klar ist das auch teuer. Aber besonders im investigativen Journalismus ist Sorgfalt wahnsinnig wichtig – dafür braucht man eben auch mehr Ressourcen

Stehen Frauen im Investigativjournalismus vor anderen Herausforderungen als ihre männlichen Kollegen?

Es ist als Frau schon manchmal ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel, wenn man sich mit einem Informanten trifft: Das kann als Frau schon riskanter sein, wenn man nicht weiß, wer oder was einen da erwartet. Manchmal wird man auch von Interviewpartnern oder von Informanten nicht sofort so ernst genommen wie die männlichen Kollegen.

Haben Sie da konkrete Erfahrungen gemacht?

Ich habe schon bemerkt, dass männliche Kollegen öfter angerufen werden, öfter etwas zugespielt bekommen. Oder, wenn ein Termin mit einer noch unbekannten Quelle ansteht - beispielsweise aus dem rechtsradikalen Milieu, wo ich ja viel recherchiert habe - vermeide ich, das alleine zu machen, sondern hole mir Verst&aum