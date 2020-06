Die aktuelle Ausgabe der Regionalmedien Austria (RMA) wird geballt dem Motto "FokusFrau" gewidmet.

Unter dem Motto "FokusFrau" rücken die RMA seit Jahresbeginn in allen 126 Bezirksausgaben besonders Frauen in den Vordergrund der Berichterstattung. RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt: "Gerade während der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass Frauen eine Mehrfachbelastung auf sich genommen haben und ihnen tragenden Rollen in der Gesellschaft zukommen. Viele Frauen sind in System erhaltenden Berufen tätig, oft unterbezahlt oder gar unbezahlt."In zahlreichen Porträts holen die Regionalmedien nun Frauen vor den Vorhang, um diese Leistungen transparent zu machen. "Wir wissen, dass Frauen oft das Sagen haben, wenn es etwa um Entscheidungen im Haushalt geht. Sie verwalten meist das Budget innerhalb der Familie. Auch im Hinblick dessen ist es nur logisch, Frauen einmal ins Rampenlicht zu stellen", ergänzt RMA-Vorstand Gerhard Fontan.Berichte dazu sind auch online unter meinbezirk.at/fokusfrau zu finden.