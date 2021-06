Merchandising-Geschäft soll zusätzliche Erlösquelle werden.

Der Streaming-Marktführerstellt mit einem Online-Shop für Fanartikel die Weichen für einen größeren Einstieg ins Merchandising-Geschäft. Während der große Rivale Walt Disney seit Jahrzehnten schon viel Geld mit dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten für Anhänger seiner Comics, Filme und Serien verdient, verzichteteauf diese Erlösquelle bisher weitgehend. Am Donnerstag ging nun ein eigener Internetshop an den Start. Bislang ist dort lediglich eine überschaubare Auswahl von Artikeln erhältlich. Zur Premiere bietetShirts, Hoodies und andere Designer-Produkte rund um die Anime-Serien "Eden" und "Yasuke" an. Es handle sich um ein "Boutique"-Konzept, erklärte-Manager Josh Simon gegenüber der "New York Times". Simon kam im März 2020 von Nike, um das Fanartikel-Geschäft beiaufzubauen. In den nächsten Tagen sollen im Shop weitere Artikel hinzukommen, darunter Kissen und Boxershorts mit dem Logo vonund Motiven der Serie "Lupin".Angesichts der Popularität von Serien wie "Tiger King" oder "Stranger Things" galt das Merchandising bei vielen Analysten schon länger als logischer nächster Schritt für das Unternehmen. So wimmelt es im Internet bereits von selbst gemachten Fanartikeln.-Chef Reed Hastings hatte in den vergangenen Jahren bereits Interesse an diesem Geschäftsbereich und auch an weiterführenden Projekten wie Themenparks bekundet - allerdings eher für die langfristige Planung.