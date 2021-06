Gunther Reimoser, Country Managing Partner Ey Österreich, die Ergebnisse der Studie.





Dabei erkenne das C-Level auch zunehmend die Bedeutung menschlicher Faktoren für den Erfolg ihrer Transformationsprojekte. 68 Prozent der CEOs geben an, dass sie mindestens eine Transformationspriorität haben, die sich auf die Bedeutung von Menschen, die Pflege zukünftiger Talente und die Organisationskultur bezieht.



Der Wunsch, den Mensch in den Mittelpunkt aller Aktivitäten des Unternehmens zu stellen, um die Agilität zu erhöhen und auf veränderte Markt- und Kundenanforderungen zu reagieren, ist stark ausgeprägt. Auf der anderen Seite gelten Technologien und rasche Implementierungen als grundlegend. Innovation in großem Maß, Zusammenarbeit zwischen Organisationen in einem immer größer werdenden Ökosystem, um neue Märkte zu erschließen, wird ebenfalls immer wichtiger. Schlussendlich sind sich die CEOs einig, dass eine menschenzentrierte Führung für den Erfolg entscheidend sein wird – 80 Prozent stimmen zu, dass der Mensch (MitarbeiterInnen, KundInnen, andere StakeholderInnen) in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung gestellt wird, während drei Viertel (75%) sagen, dass Empathie und Soft Skills als wichtige Managementfähigkeiten in den Vordergrund rücken werden.

jeder dritte CEO (34%) aus, dass die KundInnen dem Unternehmen ihre Daten anvertrauen. " Nur jeder Zweite (51%) bestätigt, dass es im eigenen Unternehmen möglich ist, zeitnah datengestützte Erkenntnisse zu liefern. Noch weniger (41%) geben an, dass sie in der Lage sind, maschinelle und menschliche Daten effektiv zu kombinieren, um Entscheidungen zu treffen. Und schießlich sagt nur Während Datensicherheit und Datenschutzbestimmungen in den Vordergrund des öffentlichen Diskurses rücken, bleiben Vertrauenslücken zwischen Technologien und Mensch bestehen:

Sieben von zehn (68%) der befragten CEOs geben an, dass sie in den nächsten 12 Monaten eine erhebliche Investition in Daten und Technologie vorhaben, fast ebenso viele (65%) geben bereits aktuell mehr Geld als in der Vergangenheit aus, um ihre Transformationen zu beschleunigen. 61 Prozent möchten innerhalb des nächsten Jahres eine größere Transformationsinitiative durchführen.