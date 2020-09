ORF-TVthek-Angebot an Bord mit Themenschwerpunkten rund um Klimaschutz, "Mutter Erde" und Austrian World Summit

Die ÖBB stellen ab sofort ein erweitertes ORF-TVthek-Angebot rund um den Klimaschutz sowie allle Sendungen zur ORF-Aktion "Mutter Erde" an Bord der bis zu 230 Stundenkilometer schnellen ÖBB-Rail- und Cityjets zur Verfügung. Darüber hinaus kann der komplette Klimagipfel "Austrian World Summit" am 17. September 2020 live und on demand via ORF-TVthek im Zug mitverfolgt werden. Ein neues ORF-TVthek-Videoarchiv zum Thema Nachhaltigkeit rundet das neue, erweiterte Angebot ab.Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: "Klimaschutz ist die große Frage unserer Zeit. In der Klimabilanz ist der Verkehr unser großes Sorgenkind – hier sind die Emissionen zuletzt abermals gestiegen. Das darf uns nicht nochmals passieren. Wir investieren daher umfassend in die Mobilitätswende. Die Bahn ist dabei Österreichs Rückgrat. Daher freut es mich besonders, dass im Rahmen der Kooperation mit dem ORF, Fahrgäste auch im Zug über die erweiterte TVthek den Programmschwerpunkt Klimaschutz mitverfolgen können. Interessanter und bequemer lässt sich Mobilität nicht gestalten! Danke für diesen gemeinsamen Schritt der Bewusstseinsbildung!"