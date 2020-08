Von einer leuchtenden digitalen Zukunft über Konzen­trationstendenzen bis hin zum Gaming-Trend: die Unterhaltungsindustrie in Zahlen, Daten und Fakten.

Unterhaltung ist ein wahres Schwergewicht – zumindest wirtschaftlich gesehen. 2,2 Billionen US-Dollar ist der globale Entertainment-Markt schwer. Das geht aus dem „Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervor. Und: Der Hunger nach Unterhaltung ist weiter groß. Dass die Pandemie diesen stark genährt hat, scheint für die Industrie mehr Push denn grundlegender Richtungswechsel zu sein. Bereits vor der Krise prognostizierte man der Branche jährliche Zuwachsraten von 4,3 Prozent. 2022 soll die Unterhaltungsindustrie dann weltweite Erlöse in Höhe von 2,4 Billionen US-Dollar verzeichnen. Die Branche würde damit eine höhere jährliche Steigerung als das allgemeine Wirtschaftswachstum erfahren.Der Digitalisierungsboom geht an der Unterhaltungsindustrie natürlich nicht vorüber. Digital first heißt es auch in puncto Umsätze. Mit jedem Jahr machen die digitalen Erlöse einen größeren Anteil an den Gesamtumsätzen der E&M-Industrie aus. 2018 überstiegen sie laut PwC-Daten bereits die analogen Umsätze. Bis 2023 sollen laut Prognose bereits über 61 Prozent der Erlöse aus digitalen Services