APA/dpa

Dazn ordnet Preise neu

Der Internet-Sportsender Dazn hat mit einer neuen Preisstruktur die Abonnementkosten für einen Teil der Neukund:innen erhöht.

Wer das komplette Angebot des Streamingdienstes sehen will, zahlt jetzt bei Abschluss eines Vertrages mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit 39,99. Das Paket heißt Dazn Unlimited und kostet zehn Euro mehr als das bisher teuerste Angebot. Für Bestandskund:innen ändere sich nichts, bestätigte Dazn am Mittwoch. Dazn bietet jetzt drei verschiedene Pakete für neue Kunde:innen an. Das günstigste Angebot mit den für Fans wichtigen Freitags- und Sonntags-Partien der Fußball-Bundesliga sowie fast alle Spielen der Champions League kostet bei einem Jahresvertrag monatlich 24,99 Euro. Ohne diese Übertragungen gibt es ein Einsteiger-Paket für 9,99 Euro.





Der seit 2016 in Deutschland tätige Streamingdienst hat mehrfach die Preise erhöht, für Bestandskund:innen zuletzt im Sommer 2022. Die Kosten für ein Monats-Abonnement mit monatlicher Kündigungsfrist hatten sich praktisch verdoppelt und waren von 14,99 auf 29,99 Euro gestiegen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) versucht derzeit, mit einer Sammelklage gegen die stark gestiegenen Abonnementkosten vorzugehen. Die Preiserhöhungsklausel in den Verträgen der Bestandskunden ist nach Ansicht des Verbands "intransparent" und "deshalb unwirksam".

