Der Kinderbuch-Blog beschäftigt sich in dem neuen Podcast mit Diversität in Kinderbüchern.

Die Literaturvermittlerin, Kinderbuch-Influencerin, Bloggerin und Grundschullehrerin Carla Heher ergänzt ihren Blog Buuu.ch um einen Podcast. In "Diverse Kinderbücher" rezensiert sie Kinderbücher und spricht über Diversität in Kinderbüchern, über klischeefreie, inklusive, vielfältige und intersektionale Darstellungen und Geschichten. Der Podcast erscheint ab dem 1. Juni alle zwei Wochen, jede Folge behandelt ein neues Buch. Zudem kommen verschiedene Gäste zu Wort, fixer Bestandteil in jeder Ausgabe soll "Leseratte Rosa" sein, die Tochter von Heher, die die Sicht eines Kindes auf die besprochenen Bücher einbringen soll. Podcastwerkstatt