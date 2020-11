Euphorie und Ernüchterung

Bürgerjournalismus hat vor 20 Jahren die Gemüter bewegt. Als seriöse Alternative gilt er bis heute nicht.Ein beachtlicher Teil der öffentlich verfügbaren Kommunikation stammt heute nicht mehr von professionellen Kommunikatoren aus Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit, sondern von Laien, die über Weblogs, Soziale Netzwerke, Twitter und Instagram eine Fülle an Inhalten, User-generated Content, verbreiten. Das Wort Bürgerjournalismus geht seit fast 20 Jahren gleichermaßen in den Lehrstühlen der Publizistik und Kommunikationswissenschaft wie auch in den Redaktionen auf der ganzen Welt um und wird kontrovers diskutiert.Für Folker Hanusch, Kommunikationswissenschaftler aus Wien mit dem Schwerpunkt Journalismus, stellt sich zunächst die Frage, was man unter Bürgerjournalismus versteht. „Der Begriff an sich hat sich gewandelt. Vor 20 Jahren war es dieses normativ hoffnungsvolle Verständnis: ‚Jetzt können alle auch Journalismus betreiben – online.‘ Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, demokratisierend Funktionen in der Öffentlichkeit wahrzunehmen.“ Und in dem Sinne gebe es in Österreich wie auch in vielen anderen Ländern Formate, in denen Bürger über Blogs und mittlerweile auch über mehrere Soziale Medien journalistisch aktiv sind. „Ich glaube, dass wir da in Österreich vielleicht ein bisschen hinterherhinken im Gegensatz zu den USA oder Großbritannien.“Aus normativer Sicht erfülle der Bürgerjournalismus eine Funktion, dass mehr diverse Stimmen auch in die Öffentlichkeit dringen können. Beim traditionellen Journalismus sieht Hanusch eine Monopolstellung, bei der „Journalisten in Österreich, wie in vielen anderen westlichen Ländern, nicht unbedingt die Diversität in der Gesellschaft widerspiegeln“. Dadurch würden Nachrichten selektiert, die „vielleicht in eine gewisse Richtung gehen – oder gewisse Stimmen hervorheben. Andere vielleicht nicht so stark, und insofern ist das schon eine starke Funktion des Bürgerjournalismus, mehr Diversität in die Medienlandschaft zu bringen,“ sagt Hanusch. Gleichwohl betont er auch die nach wie vor gültige Bedeutung der traditionellen Medien: „Die großen klassischen Medien haben noch immer eine gewisse Gatekeeper-Funktion. Sie setzen trotzdem noch die Agenden für öffentliche Diskussionen. Die klassischen Medien haben keinesfalls ihre Bedeutung verloren und haben da noch immer einen sehr großen Einfluss. Aber es gibt eben jetzt auch einige neue Formate und davon auch sehr viel interessante.“ Nach Hanuschs Ansicht nehmen diese aus Demokratiesicht „eine gute Entwicklung“. Wie man sehe, versuchten diese „neuen Medien“ auch eine Meinungsvielfalt in den Journalismus zu bringen. Gleichwohl gäbe es aber auch negative Entwicklungen.Ob der Bürgerjournalismus zu mehr Demokratie führe, findet Hanusch „eine sehr spannende Frage“. Früher habe man gedacht, dass „das jetzt zur Demokratisierung von Öffentlichkeiten führt“. Der traditionelle Journalismus verliere an Bedeutung und Einfluss, hätte man damals gedacht, weil jetzt mehr Stimmen in die Öffentlichkeit dringen würden. „Ich glaube, in den letzten fünf bis zehn Jahren kam doch ein bisschen Ernüchterung, weil es natürlich auch sogenannte bürgerjournalistische Formate gab, die partikuläre Interessen vertreten, die gezielt vielleicht auch Falschinformationen verbreiten.“ Hanusch weiter: „Wir haben das Phänomen, dass zum Beispiel Parteienjournalismus wieder stärker aufgekommen ist, dass Unternehmen mit ihren eigenen Medien stärker auf solche Plattformen dringen und quasi journalistisch agieren.“ Für das Publikum sei es viel schwieriger geworden zu unterscheiden, was denn jetzt noch Journalismus sei und was PR – oder politische Agitation. Für Hanusch heißt das, dass nicht alles so unbedingt „rosig im Bürgerjournalismus ist, wie wir uns das vielleicht erhofft haben“. Da würden viele Faktoren reinspielen, die zu einer „Aufweichung des Begriffs des Journalismus führen, was sich negativ auf den traditionellen Journalismus auswirkt“.Rainer Nowak, Chefredakteur Die Presse, hat eine konträre Sichtweise: „Bürgerjournalismus ist für mich ein aus der Zeit gefallener Begriff. Wenn es darum geht, dass Menschen Gastkommentare und Leserbriefe für uns schreiben, dann befürworte ich das sehr, und wir fördern das und wollen das.“ Wenn es darum ginge, „dass ganz normale Menschen ohne journalistische Ausbildung den eigentlichen Job als Redakteur ausüben, dann halte ich gar nichts davon“, so Nowak. Bei der Presse erlaube man nicht, dass freie Mitarbeiter ohne Wissen eines Redakteurs einfach auf „gut Glück“ recherchieren unter dem Namen der Presse. „Da geht es um Legitimation, da geht es um Qualitätsjournalismus, da geht es um Check, Re-Check und Double-Check,“ so Nowak. Auf der anderen Seite stünde der „User-generated Content“, das sei der berühmte Posting-Journalismus. „Anonyme Menschen, die sich semi-journalistisch mit einem Kommentar betätigen, halte ich nicht für die Zukunft des Journalismus“, so Nowak. Dann bräuchte man ja keine Journalistenausbildung mehr und auch keinen Journalisten-KV.