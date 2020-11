Belarussische Medien arbeiten seit Jahren unter widrigen Umständen. Die aktuelle Demokratiebewegung kommuniziert hauptsächlich über Telegram-Kanäle.

Gespaltene Medienwelt

Telegram-Kanäle im Vordergrund

Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus geht die Regierung brutal gegen Oppositionelle vor und schränkt den Zugang zu unabhängigen Medien weiter ein. Inzwischen protestieren auch die Journalisten staatlicher Medien gegen die Zensur. In diesem Jahr hat sich die Medienfreiheit in Belarus dramatisch verschlechtert: In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen rangiert Belarus inzwischen von 180 Staaten auf Platz 153. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse wird dieser Wert wohl noch weiter nach hinten rutschen.Die Medienlandschaft in Belarus lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: den staatlich geführten und den unabhängigen. Die Medien im unabhängigen Lager sind entweder in Privatbesitz oder werden aus dem Ausland finanziert. Es gibt zwei Gewerkschaften, die die Medienschaffenden vertreten: die regierungsnahe belarussische Journalistengewerkschaft und den belarussischen Journalistenverband (BAJ), der sich hauptsächlich um die Interessen von Journalisten kümmert, die für unabhängige Medien arbeiten.Unabhängige belarussische Medien und Bürgerjournalisten arbeiten seit Jahren unter äußerst widrigen Umständen; sie haben mit einem beschränkten Zugang zu Informationen zu kämpfen und sind der ständigen Bedrohung durch Polizeischikane und gerichtliche Verfolgung ausgesetzt. Das bedeutet, dass der BAJ nicht nur die beruflichen Interessen seiner Mitglieder schützt, sondern auch als Menschenrechtsorganisation agiert, die die Meinungsfreiheit in Belarus verteidigt.Im Onlinebereich, wo unabhängige Medien relativ frei agieren können, haben private Medien eine größere Reichweite als die staatlichen. Begünstigt wurde dies durch das stetige Wachstum des Internetzugangs in Belarus. 2020 sind etwa 80 Prozent der Bevölkerung online. Nach der Wahl war auch der Internetzugang drei Tage lang stark eingeschränkt. Bestimmte Internetseiten, darunter Suchmaschinen, soziale Netzwerke und unabhängige Medien, wurden als Folge gezielter Regierungsmaßnahmen blockiert. Die Website des Journalistenverbands BAJ wurde mit als Erstes gesperrt, ebenso die Mobilnummer der BAJ-Hotline für Journalisten. Vor der Zentrale des staatlichen Rundfunks forderten am 16. August mindestens 3.000 Demonstranten eine umfassende und faire Berichterstattung über die Proteste.Am 21. August ordnete das Informationsministerium an, den Zugang zu 73 Nachrichten-Websites und Websites von Organisationen der Zivilgesellschaft zu blockieren. Auf der schwarzen Liste stehen einflussreiche Medien wie Belsat TV, der belarussische Dienst von Radio Liberty und Euroradio.Auch wenn das Informationsministerium verneint, die BAJ-Website auf die Liste gesetzt zu haben, ist sie weiterhin von Belarus aus nicht erreichbar. Seit Beginn der Proteste Anfang August hat es bereits über 300 Festnahmen von Journalisten gegeben. Die meisten kamen nach einer Überprüfung der Dokumente wieder auf freien Fuß.Auch für ausländische Journalisten wird das Arbeiten in der Hauptstadt Minsk immer schwieriger und gefährlicher. Hierzu merkt die ORF-Büroleiterin in Moskau, Carola Schneider, auf Anfrage an: „Die Demokratie- beziehungsweise Protestbewegung kommuniziert hauptsächlich über Telegram-Kanäle. Diese funktionieren über VPN auch bei abgeschaltetem Internet – was ja derzeit oft passiert – und können von den Behörden weit weniger stark überwacht werden als etwa Facebook, WhatsApp oder Ähnliches.“ Der populärste Telegram-Kanal, der mangels Oppositionsführern vor Ort sogar selbst so etwas wie ein Protestanführer geworden ist, werde von einem jungen Exil-Belarussen namens Nexta betrieben, der den Kanal aus Polen bespielt. Der Kanal heißt Hexta Live. Weitere populäre Kanäle der Opposition: Lebenswertes Land und Mein Land Belarus.