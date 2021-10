Alle Digital- und Print-Produkte der RegionalMedien Austria erscheinen im neuen Look und mit gemeinsamen Logo.

Nach der jüngsten Umbenennung der Landesgesellschaften, zu der auch die Präsentation des neuen, gemeinsamen Logos gehörte, folgt nun der nächste Schritt in der Neuorientierung des Medienhauses: Die RegionalMedien Austria rollen ihr neues Erscheinungsbild in ganz Österreich und quer über alle Formate aus. Damit wird die gemeinsame Identität all ihrer Unternehmen und Produkte gesamtheitlich und universell sichtbar. Das neue Erscheinungsbild sei ein Meilenstein in der Entwicklung der RegionalMedien Austria zur regionalen Kraft in ganz Österreich und stehe auf der Grundlage des gemeinsamen Leitsatzes "Aus Liebe zur Region", so das Unternehmen in einer Aussendung. "Damit bringen wir unmissverständlich zum Ausdruck, worum es uns am regionalen Medienmarkt geht. Wir sind regionaler Gestalter und wollen die Menschen in unserem Land, wo auch immer sie sich aufhalten, vernetzen, informieren und unterstützen", sagen die Vorstände Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan. RegionalMedien Austria Die Vorstände der RegionalMedien Austria Gerhard Fontan und Georg Doppelhofer präsentieren das neue Unternehmenslogo (v.l.n.r.).