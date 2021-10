Creos Werbepreis : Die Gewinner

WKK

67 Werbeagenturen und Grafikbüros reichten 245 Arbeiten beim diesjährigen Kärntner Werbepreis Creos ein. In 14 Kategorien kürte die 8-köpfige Jury die Preisträger. "Best of Newcomer" ist "Berry to go", den Sonderpreis Imagefilm erhält "Inspire 2028 - FunderMax".

Das CongressCenter Villach ist heute, am 23. Oktober, zur Schaubühne der besten Kreativleistungen aus Kärnten geworden: In 14 Kategorien kürte die 8-köpfige Jury unter der Leitung von Andreas Spielvogel, Managing Partner, DDB Wien die besten Arbeiten. Aus den eingereichten Neugründern der letzten drei Jahre ist „Berry to go“ der „Best of Newcomer“.