"Wir bauen unsere Partnerschaft mit dem ORF konsequent weiter aus und freuen uns, die stark genutzte ORF TVthek auch künftig für Sky-Kund:innen bequem und einfach zur Verfügung stellen zu können. Ich bedanke mich herzlich bei den Kolleg:innen des ORF für die angenehme Zusammenarbeit." ORF/Sky Österreich Im Rahmen der geplanten Integration der ORF-TVthek auf dem neuen Streaming-Fernseher Sky Glass sollen neue Features und eine weiter verstärkte Einbindung in die Benutzeroberfläche für ein noch besseres TV-Erlebnis sorgen.Auf Sky Q sowie Sky X wird auch weiterhin automatisch das gesamte Angebot der ORF-TVthek zur Verfügung gestellt. Die Fortsetzung und der Ausbau der Content-Kooperation von ORF und Sky Österreich wurde von Seiten des ORF von Thomas Prantner (Prokurist und Gesamtverantwortung Content Syndications in der ORF-Direktion für Technik und Digitalisierung) sowie dem Team von Christian Eder (technische Leitung in der ORF-Hauptabteilung Online und neue Medien) und Mario Leonhardsberger (Projektleitung ORF-Enterprise) implementiert. Für Sky Österreich zeichnet Martin Sturdik (Head of Products and Partnerships, Sky Österreich) für die Content-Partnerschaft zwischen Sky Österreich und dem ORF verantwortlich.