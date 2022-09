dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Patrick Lacroix (CEO, Belga), Vera Jourova (Vizepräsidentin der Europäischen Kommission), Margaritis Schinas (Vizepräsident der Europäischen Kommission) und Peter Kropsch (CEO, dpa Deutsche Presse-Agentur) (v.l.)

Der European Newsroom (enr), ein Gemeinschaftsprojekt von 18 europäischen Nachrichtenagenturen, ist in Brüssel an den Start gegangen.

Das am Dienstagabend offiziell gestartete Kooperationsprojekt der Nachrichtenagenturen soll eine intensivere Zusammenarbeit zwischen internationalen Korrespondent:innen ermöglichen und die Berichterstattung aus der europäischen Hauptstadt Brüssel stärken. Dazu stehen im neuen European Newsroom (enr) an zwei Standorten in der Stadt 45 Arbeitsplätze zur Verfügung. Außerdem wird es unter anderem Fortbildungsangebote geben.





dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH Eröffnung des European Newsroom (enr) " Die Korrespondent:innen der europäischen Nachrichtenagenturen brauchen optimale Arbeitsbedingungen im politischen Zentrum des Kontinents", sagte Peter Kropsch, CEO der dpa. "In Brüssel werden Regelungen auf den Weg gebracht, die viele Millionen Menschen direkt betreffen. Nicht nur in den EU-Mitgliedsländern, sondern auch bei den Beitrittskandidaten. Es ist daher essenziell, die unabhängige und verlässliche Berichterstattung aus Brüssel zu sichern und auszubauen und Informationen bereitzustellen, die bei Bürger:innen der EU gegen Desinformation wirken. Dafür macht sich der European Newsroom stark." Medienfreiheitsgesetz Weiters werde d ie Kommission in der kommenden Woche den Entwurf für ein Medienfreiheitsgesetz vorlegen, sagte Vizepräsidentin Vera Jourova bei der Eröffnung des Newsrooms. "Wenn wir einen solch negativen Trend sehen - politischen Druck, wirtschaftlichen Druck, zunehmende Drohungen und Gewalt gegen Journalist:innen - müssen wir handeln", betonte Jourova. Ziel ist es ihren Angaben zufolge unter anderem, die Vergabe staatlicher Werbegelder transparenter zu machen. Auch sollten journalistische Quellen besser geschützt werden.

