Für die Umsätze aller audiovisuellen Medien samt Streaming, Bezahl-Angeboten und Teleshopping rechnet Vaunet für 2021 mit 6,9 Prozent Wachstum auf 14,3 Milliarden Euro, nach einem Plus von 3,7 Prozent im Vorjahr. "Während die Nutzung von Radio, Fernsehen und Streamingangeboten in der Krise weiter gestiegen ist, hatte vor allem die Corona-bedingte Zurückhaltung von Werbekunden zum Teil erhebliche Umsatzrückgänge zur Folge", sagte Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg. So dürfe die insgesamt positive Prognose für 2021 auch nicht darüber hinwegtäuschen, "dass einzelne Segmente und Unternehmen in Folge der Pandemie immer noch unter erheblichem wirtschaftlichem Druck stehen".