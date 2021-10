EdNurg / adobe.stock.com

Apple dominiert auch in diesem Jahr die Best Global Brands. Mit einem Markenwert von 408,2 Milliarden US-Dollar steht die Kultmarke unangefochten an der Spitze des Rankings von Interbrand. Zum 22. Mal hat die Omnicom-Tochter die Erhebnung vorgenommen. Neben dominierenden Tech-Marken sticht vor allem der gewaltige Erfolg von Tesla ins Auge. Die deutsche Wirtschaft zeigt sich trotz Corona stabil. Alle elf im Ranking vertretenen Marken gewinnen an Wert.

