Der Preis wird in drei Kategorien vergeben und soll Journalist:innen dazu motivieren, sich mit dem Thema 'Leben im Alter' auseinanderzusetzen. Die ersten Plätze gingen an Johannes Greß ('Die Furche'), Oliver Rubenthaler (ORF) und Jana Wiese (ORF Ö1).

Die Gewinner:innen im Überblick:

Unter dem Titel "Leben im Alter - Ein Thema für alle Generationen" wurden am Dienstag zum fünften Mal der Silver Living JournalistInnen Award verliehen. Gemäß dem Titel soll die Auszeichnung Medienmacher:innen motivieren, das Thema "Best Ager" aufzugreifen. Die Auszeichnung ist auf insgesamt 17.500 Euro dotiert und wird in den Kategorien Text, Hörfunk und TV vergeben. „Wie schon in den vergangenen Jahren will Silver Living bei den österreichischen JournalistInnen mehr Interesse an dem Thema „Leben im Alter“ wecken“, erklären die Silver-Living-Geschäftsführer Walter Eichinger und Thomas Morgl. „Derzeit leben in Österreich 2,26 Millionen Menschen in der Altersgruppe 60 plus, dies entspricht mehr als einem Viertel der Gesamtbevölkerung. Bis 2030 wird diese Bevölkerungsgruppe mit einem Zuwachs von rund 530.000 Personen fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Grund genug für Silver Living, Journalist:innen und Meinungsbildner einzuladen, Themen wie Alter, Pflege und Betreuung in den unterschiedlichsten Facetten zu beleuchten.“

Die 1. Plätze (gestiftet von Silver Living)