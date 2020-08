Bernd Schuller

Der Fernsehfilm "Ein Dorf wehrt sich" von Gabriela Zerhau (Regie und Drehbuch) und Julia Sengstschmid (ORF-Redaktion) wurde mit dem Fernsehpreis für Erwachsenenbildung 2019 ausgezeichnet.

Am 27. August gab die Jury die Preisträger 2019 bekannt. Insgesamt wurden 18 Sendungen in vier Kategorien nominiert. In diesem Rahmen wurde auch der Axel-Corti-Preis vergeben.