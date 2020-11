Nina Strasser in der Kategorie Print, Christa Hofmann in der Kategorie Fernsehen und David Freudenthaler, Michael Mayrhofer und Philipp Pankraz in der Kategorie Online ausgezeichnet.

Zum 17. Mal wurden am Donnerstagabend die Prälat-Leopold-Ungar-Preise vergeben. Mit 20.000 Euro ist die von der Caritas Wien und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien vergebene Auszeichnung der höchstdotierte Journalistenpreis Österreichs. Coronabedingt wurde der Preis online und via Livestream vergeben – musikalisch begleitet von den Strottern.

Die Haupt-PreisträgerInnen 2020

Die AnerkennungspreisträgerInnen 2020

In der Kategoriewurde dieses Jahrfür ihren Beitrag "Wie geht es Tante Helli?", der im Nachrichtenmagazinerschienen ist, ausgezeichnet.Der Hauptpreis in der Kategoriegeht heuer anfür ihr Weltjournal "Syrien – das Erbe des IS" in2. Hofman konnte Anfang des Jahres als eine der wenigen internationalen JournalistInnen die ehemaligen IS-Gebiete in Nordsyrien besuchen.Der Hauptpreis in der Kategoriewurde heuer an die Journalistenundvon der Redaktionverliehen. In ihrer mehrteiligen Podcast-Reihe „Die vergessene Hölle“ arbeiten sie die Geschichte des Konzentrationslagers Gusen auf, dessen Existenz von vielen AnwohnerInnen des Orts verdrängt, von der Politik ignoriert und auch in der Wissenschaft wenig beleuchtet wurde.In der Kategoriewurde die Arbeit vonmit dem Titel „Willkommen in Weikendorf“ in der Reihe „Hörbilder“ aufausgezeichnet. Im Sommer 2019 geriet der kleine Ort Weikendorf im Weinviertel landesweit und auch international in die Schlagzeilen: Eine palästinensische Flüchtlingsfamilie wollte dort ein Haus kaufen, doch der Bürgermeister verweigerte seine Zustimmung. Die DorfbewohnerInnen starteten eine Unterschriftenaktion gegen den Zuzug der Muslime.Anerkennungspreise wurden heuer in der Kategoriean(„Ziemlich beste Freundinnen“, erschienen in „Welt der Frauen“),(„Du und Ich“, erschienen in Wienerin),(„Verrückte Kindheit“, erschienen in DATUM) vergeben. In der Kategoriewurden(„Angegriffen und aufgelegt - Wie ein junger Mann mit Behinderung doppelt diskriminiert wurde“, für „Freistunde“ ORF) und(„Obdachlos im Winter – wenn die Kälte kommt“, für krone.tv) ausgezeichnet. Die Anerkennungen im Bereichgingen an(„Eine Kindheit als U-Boot“, für Radio Klassik Stephansdom),(„Posten lernen ohne Hass“, in „Moment-Leben heute“ Ö1) und(„Wenn der Krieg Familien trennt“, in „Moment-Leben heute“ Ö1).(„ROM*NJA, erschienen auf https://romnja.valentine-auer.at/ ) erhielt einen Anerkennungspreis in der KategorieCaritas Präsident Michael Landau beglückwünschte die PreisträgerInnen via Video: „Als Caritas sind wir überzeugt: Das Antlitz einer Gesellschaft nimmt gerade auch in dieser Krise daran Maß, wie mit den Schwächsten umgegangen wird. Und ähnlich verhält es sich vielleicht auch mit gutem Journalismus: Er sollte auch die Sorgen und Nöte jener in den Blick nehmen, die über keine Lobby verfügen. Die PreisträgerInnen geben diesen Menschen ein Gesicht. Und das ist entscheidend – in einer Zeit, in der unsere Augen zu allererst auf täglich aktualisierte Gesundheits-Daten und AMS-Statistiken gerichtet sind. Denn die aktuelle Krise ist keine, die sich mit Zahlen alleine erfassen lässt.“Michael Rab, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, betonte: „Die PreisträgerInnen haben mit ihren journalistischen Arbeiten eindrucksvoll aufgezeigt, dass auch in Zeiten der Krise ein qualitativ hochwertiger Journalismus nicht nur möglich, sondern auch dringend notwendig ist. Österreich braucht verantwortungsvollen Journalismus als reflektierendes Korrektiv und letztlich als zentralen gesellschaftlichen und demokratischen Beitrag.“