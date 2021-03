, so die InitiatorInnen. Sie orten ein neues Verständnis zu den Themen wie Digitalisierung, Work-Life-Balance und Diversity und damit auch Diskussions- und Handlungsbedarf für Entscheider aus Wirtschaft, Gesellschaft und auch Politik.

Auf

werden alle Posts mit #aufgehts auf einer virtuellen Pinwand in Echtzeit gesammelt. Hier finden sich auch jene Fragen, deren Reflektion und Diskussion die positiven Erkenntnisse aus der Zeit der Pandemie vor den Vorhang holen sollen, wie "

Was haben wir im vergangenen Jahr in den Unternehmen gelernt, im Job, im Team, im Führungsverständnis, in der Unternehmenskultur?" oder "Was waren gute Erfahrungen in der Pandemie, deren Erkenntnisse im Wirtschaftsleben noch anhalten und nachwirken sollen?".