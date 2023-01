Dass Parlamentsübertragungen künftig nur noch auf ORF III und nicht wie bisher auch auf ORF 2 zu sehen sein werden, ruft Kritik hervor. Die NEOS etwa fürchten dadurch weniger Publikum.

"Diese Tradition zu brechen, wäre ein bedenklicher Schritt und darf von einem selbstbewussten Parlament nicht hingenommen werden", kritisierte der stellvertretende Klubobmann Niki Scherak die Maßnahme als "demokratiepolitisch bedenklich". Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) müsse sich für die Beibehaltung der reichweitenstarken ORF 2-Übertragungen einsetzen, so Scherak, der anlässlich der heutigen Parlamentseröffnung auch eine Klarstellung von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann diesbezüglich forderte. Zudem wollen die NEOS diese Frage auch in der nächsten Sitzung der Präsidiale ansprechen.

En passant verkündet

Weißmann hatte die Neuerung am Dienstag bei einem Willkommens-Termin für Vertreterinnen und Vertreter aus Medien und Kunst nach der fünfjährigen Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes en passant verkündet. Am Donnerstag wurde es dann auch von ORF III via Twitter vermeldet: "Parlamentsberichterstattung gibt es künftig nur in ORF III".