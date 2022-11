Im neuen Audio-Projekt thematisiert die Journalistin soziale Gerechtigkeit, mentale Gesundheit, Liebe und Sexualität.

Die journalistische Karriere von Alexandra Stanić fand ihren Anfang bei dem Wiener Stadtmagazin "biber", wo sie zuletzt als Chefreporterin tätig war und unter anderem das transfeindliche Verhalten einer Montessori-Schule und sexualisierten Machtmissbrauch an der Grazer Oper aufgedeckt hat. Danach wurde sie vom digitalen Medium Vice abgeworben und als Chefredakteurin für den österreichischen Ableger rekrutiert, wo sie ihren Schwerpunkt soziale Gerechtigkeit vertiefte. Sie berichtete über die Verletzung von Menschenrechten an der EU-Grenzen oder Femizide in Österreich.