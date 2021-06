Gottwald ist einer der Speaker beim Radio Research Day 2021, der dieses Jahr zum ersten Mal online stattfindet.

Olympiasieger und Mindset-Coach

Thema "Hör auf deinen Mut" sprechen. Außerdem soll Doris Ragetté nach dem Motto "All you need is Audio!" zeigen, was Audio alles kann. Des Weiteren wird der Audio- und Voiceexperte

Einblicke zu den Themen Audio Content und der Wichtigkeit von Audio Branding geben.

Radio Research Day 2021, der erstmalig online abgehalten wird, findet am 24. Juni im Livestream statt. Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es auf der Website

Als Speaker wirdFelix Gottwald über dasSven Rühlicke