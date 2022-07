Screenshot Youtube

Im Land der langen Schlangen: Julian Reichelt in seiner neuen Sendung "Achtung, Reichelt!"

Nachdem sich Julian Reichelt in den letzten Wochen immer wieder mit kurzen Videos zu Wort gemeldet hat, ist am Dienstag die erste Folge von 'Achtung, Reichelt!' bei Youtube online gegangen. In dem rund 20 Minuten langen Format rechnet Reichelt unter anderem mit der Corona-Politik der Bundesregierung ab. Mit dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hatte Reichelt auch einen prominenten Politiker in der Sendung zu Gast.

In der "Meinungs-Show", wie Reichelts Medienfirma Rome Medien das Format selbst bezeichnet, will der ehemalige Bild-Chefredakteur "die emotionalsten Themen aus Politik und Gesellschaft meinungsstark, analytisch